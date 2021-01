Amerykańska legenda na sprzedaż. Colt już wkrótce może trafić w ręce Czechów

Colt to znana na całym świcie marka i jednocześnie nazwa rewolweru kapiszonowego, którego produkcja ruszyła w 1836 roku w Stanach Zjednoczonych. Wówczas firma dostarczała na rynek model Paterson. Jego konstruktor – Samuelt Colt stworzył rewolucyjną broń palną, działającą na czarny proch, który ładowało się do komór w specjalnym bębenku. Po jego zabezpieczeniu przybitką, wciśnięciu kul i nałożeniu kapiszonów można było korzystać z rewolweru. Cały proces zajmował około 3 minut. Jedynym minusem było to, że ponowne załadowanie prochu wymagało demontażu broni.