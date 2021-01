Armia USA pracuje nad przełomowym systemem rozpoznawania twarzy

Amerykańska armia poczyniła ogromne postępy w technologii systemów rozpoznawania twarzy. Teraz będzie szkolić sztuczną inteligencję, by ta mogła rozpoznawać twarze za pomocą obrazów termicznych.

Devcom, korporacyjny dział badawczy armii amerykańskiej, opublikował w zeszłym tygodniu artykuł dokumentujący rozwój bazy danych obrazów do szkolenia sztucznej inteligencji w zakresie rozpoznawania twarzy za pomocą obrazów termicznych.

Dlaczego jest to przełomowe? Chociaż do tej pory roboty mogły wykorzystywać noktowizję, by widzieć w ciemności, to za pomocą tej metody nie mogły identyfikować obiektów. Nowa baza obrazów termowizyjnych pomoże SI nauczyć się identyfikowania twarzy. Przy dużej mocy obliczeniowej, będzie w stanie analizować setki tysięcy obrazów, by dopasować wzór.

Podobnie jak każdy inny system rozpoznawania twarzy, wojskowa sztuczna inteligencja będzie szkolona w zakresie kategoryzowania obrazów przy użyciu określonej liczby parametrów. Dla algorytmu nie ma znaczenia, czy zdjęcia twarzy będą wykonywane przy świetle dziennym, czy w termowizji - przy odpowiednio dużej liczbie danych będzie w stanie rozpoznać osoby nawet w całkowitej ciemności.

Wiadomo, że na razie baza zdjęć nie jest bardzo duża, ponieważ zawiera dane 395 osób, na które składa się mniej niż 600 tys. zdjęć. W porównaniu z innymi bazami danych do wykrywania twarzy to naprawdę niewiele. Oznacza to, że jak na razie SI nie będzie zbyt skuteczna w identyfikacji twarzy i jak potwierdza Devcom, na razie radzi sobie jedynie z identyfikacją twarzy białych mężczyzn.

- Analiza wyników wskazuje na dwa problemy. Po pierwsze, wydajność termicznego wykrywania punktów orientacyjnych i modeli termowizyjnych do weryfikacji twarzy uległa znacznemu pogorszeniu na zdjęciach, gdzie twarz nie była skierowana wprost na kamerę - czytamy w podsumowaniu opublikowanym przez Devcom.

- Po drugie, modele weryfikacji termicznej napotkały dodatkowe wyzwanie, gdy osoba nosiła okulary na jednym zdjęciu, ale na drugim już nie - dodają eksperci.

Chociaż w teorii tego typu rozwiązanie może poprawić bezpieczeństwo żołnierzy w czasie walki oraz dać znaczącą przewagę nad przeciwnikami, to wciąż jest wiele wątpliwości co do jego skuteczności.

