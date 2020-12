Korea Południowa się zbroi. Kraj wdraża nowy system obrony powietrznej

Korea Południowa odebrała od rodzimego przemysłu zbrojeniowego pierwsze egzemplarze systemów obrony przeciwlotniczej oraz przeciwrakietowej krótkiego i średniego zasięgu Cheongung II - poinformowała agencja Yonhap. Zostały one rozmieszczone na terenie kraju i włączone w tamtejszy system obrony powietrznej.

Cheongsung II, znany również jako Cheomae-2 lub K-SAM/M-SAM, to zmodernizowana wersja systemu Cheongsung I, nad którą prace trwały od ośmiu lat . Po przejściu licznych badań i testów trafiła ona do produkcji seryjnej.

Cheongsung II. Korea Południowa wdraża nowy system obrony powietrznej

System jest zdolny do rażenia celów powietrznych na wysokości do 15-20 kilometrów i w odległości do 40 km. Może je wykrywać w promieniu 100 km. Według informacji części lokalnych źródeł, system może także zwalczać niektóre pociski balistyczne.