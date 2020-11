Armia USA pracuje nad technologią, która "oszuka" sygnatury elektromagnetyczne

Pierwszym jest zablokowanie nadzoru elektromagnetycznego z pomocą "hałasu", który zamaskuje sygnatury żołnierzy. Drugim ma być naśladowanie sygnatur elektromagnetycznych w taki sposób, by przeciwnicy musieli weryfikować, które z nich są prawdziwe. I chociaż na razie rozwiązanie istnieje tylko na papierze, to Rehn jest zdania, że może być wykorzystywane przez armię już za kilka lat.

Do tego czasu wojsko musi dokładać wszelkich starań, by skutecznie maskować sygnatury elektromagnetyczne swoich żołnierzy. Jak podaje C4ISRNET, skoro amerykańska armia jest w stanie wykryć położenie swoich żołnierzy tylko na podstawie sygnatury elektromagnetycznej, to wrogie jednostki mogą robić to samo. Oczekuje się, że MEDS pomoże nie tylko dostrzec wroga, ale również oszukać go.