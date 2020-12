Wojsko Polskie wyda prawie 4 mln złotych na integratory systemów transmisji danych

Wojsko Polskie poinformowało, że już wkrótce otrzyma integratory taktyczne systemów transmisji danych. Posłużą one do konwersji poszczególnych protokołów na inne. Koszt zamówienia to blisko 4 miliony złotych.

Wojsko Polskie wyda blisko cztery miliony na nowy sprzęt (Flickr)