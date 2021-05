Kopalnia Turów do zamknięcia. Środowisko odetchnie z ulgą

- Ostatnie lata to czas intensywnej dyskusji o skutkach zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza w kontekście smogu i tzw. niskiej emisji. Jednak nie należy zapominać, że energetyka zawodowa to także źródło zanieczyszczeń powodujących choroby i przedwczesne zgony oraz gazów cieplarnianych przybliżających nas do katastrofy klimatycznej - zaznaczyła w raporcie Weronika Michalak z Heal.