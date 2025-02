Kontynent się rozpada. Pękniecie ciągle rośnie

Eksperci w dziedzinie geologii wyjaśniają, że Afryka bez przerwy podlega złożonym procesom tektonicznym. Zmiany te mogą doprowadzić do odłączenia Półwyspu Somalijskiego, który stanie się wyspą.

Wielkie pęknięcia w Afryce Wschodniej

Pomimo braku spektakularnych zjawisk na tym obszarze, takich jak duże trzęsienia ziemi czy erupcje wulkanów, w głębokich warstwach Ziemi dzieją się znaczące procesy. Zachodzą tam liczne ruchy tektoniczne, które choć obecnie niewidoczne, w ciągu kilku milionów lat doprowadzą do powstania nowego obszaru morskiego.

Strefa ryftu w Afryce obejmuje dwie znaczące szczeliny w skorupie ziemskiej. Jedna z nich przechodzi przez Etiopię i Kenię, a druga tworzy łuk od Ugandy do Malawi. Choć aktywność sejsmiczna nie jest tam częsta, szczeliny i trzęsienia ziemi występują z reguły pod kątem do głównej linii ryftu. To może sugerować, że zachodzić będzie jej przesunięcie.

Ostatnie symulacje komputerowe, które opierają się na danych satelitarnych, potwierdzają trwający proces rozciągania Afryki. Działanie w astenosferze - warstwie o grubości ok. 100 kilometrów znajdującej się w górnej części płaszcza ziemi - powoduje deformacje terenu wywierające znaczne naciski na litosferę, której grubość waha się od 10 do 100 kilometrów. Gdy siły te osiągają maksimum, dochodzi do trzęsień ziemi i rozerwania powierzchni. Te procesy razem z przemieszczaniem materiału ziemskiego w kierunku północno-wschodnim kształtują geologiczne oblicze kontynentu, mając wpływ na jego przyszłość.

Ruchy kontynentów. Z czego wynikają?

Ruchy kontynentów są wynikiem nieustannej aktywności płyt tektonicznych, które tworzą zewnętrzną warstwę Ziemi. Proces ten, znany jako tektonika płyt, składa się z kilku kluczowych mechanizmów.

Dryf kontynentalny polega na przemieszczaniu się płyt kontynentalnych, które unoszone są przez półpłynną warstwę zwaną astenosferą. Ten ruch zawdzięcza swój napęd konwekcyjnym prądom w płaszczu ziemskim, gdzie gorący materiał wznosi się, chłodzi, a następnie opada, powodując przesuwanie płyt.

Grzbiety śródoceaniczne to miejsca, gdzie nowa płyta oceaniczna formuje się z magmy i rozszerza się na bok od grzbietów. Z kolei proces subdukcji opisuje zjawisko, w którym jedna płyta zanurza się pod drugą, wnikając w płaszcz i ulegając topnieniu. Konsekwencją jest tworzenie się gór, wulkanów oraz występowanie trzęsień ziemi. Transformacja to natomiast ruch płyt wzdłuż uskoków, który prowadzi do napięć powodujących trzęsienia ziemi.