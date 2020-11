Koniunkcja Jowisza i Saturna już niedługo. Pierwsza taka noc od 400 lat

Koniunkcja planet - co to takiego?

Koniunkcja planet to w najprostszym ujęciu moment, w którym ciała niebieskie ustawiają się w jednej linii z obserwatorem. Koniunkcje obejmują dwa obiekty w Układzie Słonecznym lub jeden obiekt w Układzie Słonecznym i obiekt bardziej odległy, taki jak gwiazda.

Koniunkcja jest pozornym zjawiskiem spowodowanym perspektywą obserwatora: dwa obiekty nie są w rzeczywistości blisko siebie w przestrzeni. Miłośnikom astronomii to oczywiście nie przeszkadza, ponieważ widok jest niezwykły. Co więcej, koniunkcję dwóch jasnych ciał (np. planet) można obserwować gołym okiem .

Kiedy koniunkcja Jowisza i Saturna?

Wielka koniunkcja Jowisza i Saturna będzie miała miejsce już 21 grudnia 2020 roku . Do podobnego "zbliżenia" planet dochodzi średnio raz na dwadzieścia lat, jednak w tym roku odległość na niebie pomiędzy obiema planetami wyniesie 0,1 stopnia. Ostatnio podobną koniunkcję obserwowano w 1623 roku, czyli niemal 400 lat temu.

Jak wspomnieliśmy, koniunkcję planet można obserwować gołym okiem. Nie potrzeba więc do tego teleskopu czy innego specjalistycznego sprzętu. Jowisza i Saturna również będzie trudno pomylić z innymi obiektami, ponieważ w przeciwieństwie do gwiazd, świecą jednostajnym blaskiem. Będą to również jedne z najjaśniejszych obiektów na niebie.