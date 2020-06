Koniec koronawirusa przyniesie nieoczekiwane problemy

Dla wielu osób powrót do post-pandemicznej rzeczywistości może być trudniejszy niż życie w izolacji. Okazuje się, że poluzowaniu obostrzeń towarzyszy wiele niewiadomych, powodujących lęki i niepokój. Na potencjalne problemy zwracają uwagę zwłaszcza specjaliści do zdrowia psychicznego.

Jak donosi PAP, w środę odbyła się konferencja prasowa online z udziałem psychiatry dr Piotra Wierzbińskiego z Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W jej trakcie lekarz opowiadał o konsekwencjach poluzowania obostrzeń i zakończenia izolacji społecznej.

Nowe problemy i wyzwania

Jego zdaniem, w czasie, który ludzie spędzili w domach, znane były obowiązujące zasady i wiadomo było, do czego się dostosować. Pojawiający się lęk dotyczył obaw o zdrowie, pandemię, ale i utraty poczucia bezpieczeństwa.

- Pojawiły się nowe wyzwania, takie jak zagrożenie zdrowia i utrata stabilności zawodowej oraz ograniczenie możliwości zarobkowania – informował Wierzbiński.

Obecnie mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją, która powstała wraz z poluzowaniem obostrzeń. Charakteryzuje ją to, że nasze zdrowie wciąż jest narażone na ryzyko i możemy zarazić się koronawirusem. Do tego istnieje wiele innych niewiadomych. Jak zaznaczał Wierzbiński, ludzie nie wiedzą, w co mają wierzyć i co robić.

Lęk i obawy przed przyszłością

Źródłem niepewności w nowej rzeczywistości mogą być obawy o bezpieczeństwo wakacyjnych wyjazdów, powrót do pracy, czy to, co wydarzy się po wakacjach. Wielu ekspertów ostrzega przed drugą falą epidemii, która może pojawić się jesienią.

- W efekcie mamy coś, co można nazwać "lękiem po lęku". Tak jest na północy Włoch, gdzie wraz z wychodzeniem z epidemii obserwuje się wyższy poziom lęku, bo nie da się łatwo zapomnieć tego, co przeżyło tam społeczeństwo – zaznaczył ekspert.