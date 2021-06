Czarna dziura połyka gwiazdę neutronową. Pierwsze takie odkrycie w historii

Wizualizacja połknięcia gwiazdy neutronowej przez czarną dziurę

Źródło: Informacja prasowa , Fot: BHNS simulation with tidal disruption. Scientific visualization: T. Dietrich (Potsdam University and Max Planck Institute for Gravitational Physics), N. Fischer, S. Ossokine, H. Pfeiffer (Max Planck Institute for Gravitational Physics), T. Vu. Numerical-relativity simulation: S.V. Chaurasia (Stockholm University), T. Dietrich (Potsdam University and Max Planck Institute for Gravitational Physics))