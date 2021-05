Komary cię "lubią"? Naukowcy są bliscy wyjaśnienia przyczyny

Co przyciąga komary?

Naukowcy założyli, że jeśli znajdą czynnik chemiczny, który przyciąga komary do swoich ofiar, będzie można go później wykorzystać do tworzenia pułapek na insekty. Z drugiej strony, jeśli udałoby się znaleźć związek wydzielany przez ssaki, który zniechęca komary - można by go wykorzystać do produkcji substancji odstraszających.