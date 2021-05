Nadciągają zmutowane komary. Cel słuszny, ale naukowcy są przerażeni

Biotechnologiczna firma Oxitec, we współpracy z odpowiednimi organami lokalnymi, stworzyła gatunek OX5034. Celem eksperymentu ma być doprowadzenie do rozmnażania, czego efektem będzie potomstwo płci żeńskiej, które zginie jeszcze w stadium larwalnym. A to właśnie samice gryzą i przenoszą choroby, poszukując krwi niezbędnej do składania jajeczek.