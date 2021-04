Chcą genetycznie modyfikować komary. To dla naszego dobra

Wspomniane badania wykorzystują technologię CRISPR-Cas9 do zmodyfikowania genomu komarów w taki sposób, by zablokować im możliwość przenoszenia choroby. Naukowcy przyznają, że ich zdaniem modyfikacje genetyczne są konieczne w obliczu rosnącej odporności komarów na pestycydy oraz odporności malarii na leczenie .

- Edycja genów to obiecujące narzędzie kontroli malarii. Potrzebowaliśmy jednak bezpiecznej metody przetestowania takich narzędzi w krajach, gdzie malaria najczęściej występuje - wyjaśniła główna autorka badań Astrid Hoermann z Imperial College London.

Wykorzystując technologię CRISPR-Cas9 naukowcy wprowadzili do DNA komara Anopheles gambiae gen kodujący proteinę antymalaryczną. Aktywuje się ona, gdy owad się pożywia i został "zaprogramowany" tak, by być przekazywany potomstwu. Wstępne obserwacje specjalnie hodowanych komarów, potwierdziły, że może to być skuteczny sposób na walkę z malarią.