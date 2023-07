Kolejny zastrzyk armatohaubic dla Ukrainy. Słowacja dała zielone światło

Kolejne armatohaubice Zuzana 2 będą znaczącym wzmocnieniem artylerii posiadanej przez Ukrainę. Jest to nowoczesny sprzęt, sprawdzający się na współczesnym polu walki, z którego już korzystają Ukraińcy. Słowacja już wcześniej przekazała Ukrainie osiem samobieżnych systemów artyleryjskich i deklarowała możliwość dostarczenia następnych. Najwyraźniej nie były to słowa rzucane na wiatr, a państwa uzgodniły warunki kontraktu na zakup sprzętu. Na razie nie są znane jego warunki oraz kwota.

Zuzana 2, czyli samobieżne armatohaubice kal. 155 mm są zmodyfikowaną wersją samobieżnych armatohaubic Zuzana. Te z kolei były ulepszoną wersją produkowanego jeszcze w Czechosłowacji systemu Dana vz. 77. Najnowszy ze wspomnianych systemów, czyli właśnie Zuzana 2, to dziecko słowackiego przedsiębiorstwa KONŠTRUKTA-Defence. Firma zadbała o zwiększenie zasięgu ognia do 41 km, co wymagało montażu lufy o długości 52 kalibrów, a także zwiększenia ochrony całego systemu. Tu z kolei postawiono na nową opancerzoną kabinę oraz wzmocnienie obracającej się wokół własnej osi wieży.