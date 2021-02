Kolejny przypadek oszustwa "na zdalny pulpit". Poszkodowany stracił 200 tys. zł

Mieszkaniec Wrześni (woj. wielkopolskie) chciał zainwestować w kryptowaluty, co skończyło się utratą 200 tys. zł. To nie wynik nietrafionej inwestycji - oszuści namówili mężczyznę do zainstalowania aplikacji, która dała im dostęp do jego komputera.

Pusty portfel Źródło: Pixabay