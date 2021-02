Hakerzy z Korei Północnej oskarżeni. Chcieli ukraść kryptowalutę o wartości ok. 1,3 mld dolarów

Jak donosi "The New York Times", trzej hakerzy należą do wywiadu wojskowego Korei Północnej, znanego pod nazwą Reconnaissance General Bureau. Oskarżeni mieli w planach kradzież krytpowaluty o wartości 1,3 miliardów dolarów (ponad 4,8 miliarda złotych), co było częścią większej operacji. Jej cel stanowiło przekazanie środków rządowi Korei Północnej, który zmaga się z problemami finansowymi z powodu nałożonych na państwo sankcji.