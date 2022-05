Kolejne wsparcie od USA. Dostarczą Ukrainie dodatkowe haubice

M777 to nazwa lekkiej haubicy kal.155 mm, produkowanej przez brytyjski koncern BAE Systems. Ukraina otrzymała liczne egzemplarze tej broni od różnych państw, z czego 90 od Stanów Zjednoczonych.

M777 powstały z myślą o jednostkach szybkiego reagowania. Z materiałów opublikowanych w sieci wynika, że Ukraińcy korzystają z wersji M777A2, wyposażonej w cyfrowy systemem kierowania ogniem. Broń jest dostosowana do odpalania pocisków M982 Excalibur.

Do obsługi ważącej 3773 kg M777 potrzeba siedmiu żołnierzy. Donośność haubicy wynosi ok. 25 km w przypadku pocisków odłamkowo-burzących, 30 km w przypadku pocisków z dodatkowym napędem rakietowym RAP i 40 km w przypadku M982 Excalibur.

Szybkostrzelność ciągła M777 wynosi 2 strz./min., a maksymalna – 5 strz./min . Jak piała Karolina Modzelewska , haubice jest łatwo przetransportować, gdyż są o ok. 40 proc. lżejsze od zastępowanych w USA M198.

Do holowania tej broni można użyć pojazdu 4×4 o masie powyżej 2,5 t, który jest wyposażony w hamulec pneumatyczny. Maksymalna prędkość holowania w terenie to 50 km/h, a po utwardzanych drogach – ok. 88 km/h.