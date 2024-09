Kolejne miasta w Ukrainie zagrożone. Rosja może ulepszyć bomby

Nie inaczej jest w przypadku KAB-ów, których zasięg mogą wkrótce zwiększyć Rosjanie. Taki scenariusz omawiał w rozmowie z kanałem Kyiv24 analityk wojskowy Aleksandr Kowalenko. Jego zdaniem " Rosja odziedziczyła od czasów Związku Radzieckiego dziesiątki tysięcy tych bomb i może sobie pozwolić na użycie nawet 3000 bomb miesięcznie. Co również istotne, to fakt, iż przed KAB-ami w zasadzie nie można się bronić – nie da się im przeciwdziałać, gdyż Ukraińcy nie mogą ich namierzać.

Kowalenko podaje, iż pierwszy raz w trakcie wojny w Ukrainie Rosjanie użyli KAB-ów w 2022 r. w okolicach Bachmutu. Wtedy bombę zrzucono z wysokości 16 km i pokonała ona zasięg 30 km. Obecnie zasięg lotu tych bomb przekracza 80 km, a ekspert nie wyklucza, że do końca 2024 r. nastąpi poprawa donośności do ponad 100 km .

Bomby KAB występują w różnych wariantach, dostosowanych do specyficznych potrzeb operacyjnych. Najpopularniejsze z nich to KAB-500L i KAB-500Kr. KAB-500L to bomba naprowadzana laserowo, wyposażona w głowicę bojową typu 27N, która zapewnia precyzyjność ataku do 7 metrów.