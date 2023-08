Kolejne F-35 lecą do Europy. Samoloty mogą przenosić broń jądrową

Jak informuje The Telegraph, amerykańskie siły powietrzne planują przebazować dwie eskadry myśliwców wielozadaniowych F-35A do bazy lotniczej Stanów Zjednoczonych Sił Powietrznych Lakenheath w hrabstwie Suffolk w Wielkiej Brytanii. Nieoficjalnie mówi się o 54 maszynach, które dołączyłyby do już istniejących dwóch eskadr F-35A, rozlokowanych w 2021 roku – samoloty miałyby zastąpić obecnie stacjonujące myśliwce przewagi powietrznej F-15E.