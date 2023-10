Klamka zapadła. Więcej czołgów dla Ukrainy

Wartość pakietu została oszacowana na ok. 500 mln euro. Duńskie władze akcentują, że został przygotowany w oparciu o potrzeby zgłaszane przez Ukraińców. Wyliczają, iż dostarczą armii obrońców amunicję artyleryjską (niesprecyzowanego kalibru), drony, broń strzelecką, a także opancerzony sprzęt do ewakuacji oraz pojazdy do ofensywy - bojowe wozy piechoty i czołgi T-72EA.

T-72EA to czołgi, które ukraińscy żołnierze już znają, ponieważ są wykorzystywane przez nich od początku wojny z Rosją i wciąż systematycznie dostarczane z zachodu. To wersja eksportowa radzieckiego czołgu T-72M1 , który został zmodernizowany przez czeską firmę Excalibur Army (Dania i Czechy kilka miesięcy temu połączyły siły we wspólnym projekcie wsparcia Ukrainy).

BMP-2 posiada armatę automatyczną 2A42 kal. 30 mm o zasięgu do ok. 2 km. Pojazd korzysta z gąsienicowej trakcji, jest w stanie pokonywać pionowe przeszkody do 0,5 m oraz rowy o szerokości do 2,5 m. Rozpędza się do maksymalnie 65 km/h na lądzie oraz do ok. 7 km/h w wodzie.