Klamka zapadła. NATO musi zmienić samoloty

To oparty na przystosowanej do celów wojskowych konstrukcji Boeinga 737 zaawansowany samolot wczesnego ostrzegania i kontroli. Jest wyposażony w potężny radar umożliwiający wykrywanie z dużej odległości wrogich samolotów (nawet z 400 km), pocisków i okrętów oraz nakierowywanie myśliwców NATO na cele. Maszyna mierzy 33,6 m długości, jest w stanie osiągać prędkość do 870 km/h i operować na pułapie do 12,5 tys. m.