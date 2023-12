– Jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest to już trzeci duży okręt desantowy, który został zniszczony przez Siły Zbrojne Ukrainy na Morzu Czarnym i Azowskim, oznacza to, że kolejne dwa zostaną przekazane flocie nie wcześniej niż w latach 2035 - 2036. To realny okres przywrócenia do służby nazwy Nowoczerkask, która została zniszczona w Teodozji – mówił Ołeh Katkow.