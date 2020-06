Każdy milion wydany na górników to zmarnowane dwa miliony

- Sypiąc pieniądze do nierentownych kopalń kolejni politycy próbują zbudować sobie krótkotrwałe poparcie polityczne – mówi w rozmowie z WP Tech ekspert Koalicji Klimatycznej, profesor Zbigniew Karaczun z SGGW. – A każdy milion złotych wydany na upadające kopalnie jest dwukrotnie tracony. Raz, że sztucznie podtrzymuje umierające kopalnie, dwa że nie jest przeznaczony na transformację energetyczną, w tym rozwój odnawialnych źródeł energii.

Koalicja Klimatyczna, która zrzesza 24 organizacje pozarządowe, wydała stanowisko w sprawie nakładających się na siebie kryzysów : pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i globalnego ocieplenia. Zdaniem Koalicji pandemia nie może przesłonić problemu zmiany klimatu . Eksperci przestrzegają przed odsuwaniem w czasie inwestycji w czystą energię, przywiązaniem do paliw kopalnych i porzucaniem priorytetów wyznaczonych przez porozumienie paryskie.

- Pan Andrzej Duda niestety nie podchodzi do tematu globalnego ocieplenia poważnie, poza tym wiemy, że ani w rządzie ani w partii nie ma wiele do powiedzenia – komentuje ekspert.

Zostało 10 lat

Światowa gospodarka i rządy mają czas do 2030, aby obciąć emisję dwutlenku węgla co najmniej o 45 - 55 proc. Tylko wtedy uda się zatrzymać wzrost średniej, globalnym temperatury na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza. Tylko to zagwarantuje powstrzymanie nieodwracalnych skutków globalnego ocieplenia. Te z kolei będą wiązać się kryzysem migracyjnym, brakiem wody i żywności na niespotykaną dotąd skalę.