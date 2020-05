Zmiany klimatyczne zabijają więcej osób niż jest rejestrowane. Eksperci ostrzegają

Według zespołu australijskich ekspertów ds. zdrowia rosnące temperatury są dominującym zagrożeniem związanym ze zmianami klimatu w tym kraju. Jeśli światowe emisje pozostaną na tym samym poziomie, to do 2080 roku to w Australii będzie dochodzić do czterokrotnie większej liczby zgonów w wyniku samego wzrostu temperatur.