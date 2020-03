Nastolatkowie z Korei Południowej pozywają rząd. Za opieszałość wobec zmian klimatu

Skarga uczniów do Trybunału Konstytucyjnego w Seulu mówi, że ich podstawowe prawa, w tym prawo do czystego środowiska, zostały naruszone przez krajowe prawo dotyczące zmian klimatu. Według składających skargę nie określa ono konkretnych celów, które miałyby zapobiec podniesieniu globalnych średnich temperatur.

Niewystarczające cele do powstrzymania katastrofy klimatycznej

Koreańska ustawa mówiąca o polityce klimatycznej, zobowiązuje państwo do ograniczenia rocznej krajowej emisji gazów cieplarnianych do 536 mln ton do 2030 r. To oznacza spadek o 24,4% w stosunku do roku 2017.