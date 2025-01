Kawa nie tylko do picia. Fusy mają zaskakujące przeznaczenie

Fusy po kawie wydają się być najbardziej niedocenianym odpadem. Miłośnicy roślin już od lat nawożą nimi kwiaty, krzewy czy warzywa w ogrodzie. Nie raz mówiono o ich bogatych składnikach odżywczych, takich jak azot, fosfor i potas, w mniejszych ilościach dostarczają też magnez, wapń, żelazo oraz cynk, które są korzystne dla wzrostu roślin. Na forach przewijały się też przepisy na peelingi do ciała. Posypywano też nimi chodniki w zimę. Naukowcy wpadli teraz na kolejne zastosowanie odpadu kawowego .

Australijscy naukowcy odkryli, że potencjał fusów jest ogromny, szczególnie w kontekście budownictwa. Dowiedli, że odpad kawowy może zostać przetworzony w sposób, który znacząco, bo o 30 proc., zwiększa wytrzymałość betonu . Wskazują na to prace badawcze z Uniwersytetu RMIT w Melbourne, opublikowane w naukowym czasopiśmie "Journal of Cleaner Production".

Wzmacnianie betonu opiera się na technologii przetwarzania fusów kawowych poprzez pirolizę - proces efektywny energetycznie, który polega na ogrzewaniu ich do temperatury 350 stopni Celsjusza bez tlenu, co minimalizuje emisję dwutlenku węgla. Dr Shannon Kilmartin-Lynch z zespołu RMIT, cytowany przez "The Guardian", zauważa, że takie działania mogą zredukować marnowanie kawy również w formie kapsułek.