Jeff Bezos kontra Elon Musk. Udany start rakiety New Glenn

W czwartek rano czasu polskiego firma Blue Origin, należąca do Jeffa Bezosa, przeprowadziła udany start rakiety New Glenn. To ważny krok w rywalizacji z firmą SpaceX, której właścicielem jest Elon Musk.

Rakieta New Glenn wystartowała o godz. 7:00 czasu polskiego z kosmodromu na przylądku Canaveral na Florydzie. Ariane Cornell, przedstawicielka Blue Origin, potwierdziła, że rakieta bezpiecznie dotarła na orbitę. To ważny krok w kontekście rozwoju prywatnych firm w kosmosie.

New Glenn, o wysokości 98 metrów, została zaprojektowana do wynoszenia na orbitę okołoziemską ładunków o masie do 45 ton. Początkowo start planowano na poniedziałek. Nie mógł się on jednak odbyć z powodu oblodzenia jednej z linii paliwowych. Lot przełożono.