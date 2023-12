Rosjanie o włos od tragedii. Prawie sami zestrzelili swój samolot

Nagranie z frontu w Ukrainie trwa tylko kilkanaście sekund. Pomimo tego, pokazuje ono, jak blisko trafienia swojej własnej maszyny byli Rosjanie podczas ostrzału realizowanego przy wsparciu systemu BM-21 Grad. Bulgarian Military zaznacza, że to nie pierwszy taki incydent, podczas którego Rosjanie są o włos od zniszczenia własnego sprzętu swoją bronią . Ostatnie takie wydarzenie miało miejsce w październiku, kiedy to obrona przeciwlotnicza Federacji Rosyjskiej zestrzeliła samolot Su-25 lub Su-35S (informacje różnią się w zależności od źródła).

Pochodzące z lat 70. ubiegłego wieku samoloty Su-25 stanowią dla Ukraińców ważny cel, bowiem służą one armii rosyjskiej wspieraniu operacji naziemnych, a przy tym – z uwagi na stosunkowo niski pułap sięgający 7 tys. m – są relatywnie łatwe do zniszczenia. To właśnie te maszyny biorą udział w walkach w rejonie Awdijiwki, gdzie regularnie są eliminowane przez Ukraińców.