Katastrofa rakiety N-1, czyli dlaczego Rosjanie nie polecieli na Księżyc

Amerykanie, mimo zaangażowania znacznych środków, ciągle byli o krok za swoimi rywalami. Ostatecznie jednak to właśnie oni, jako pierwsi i jedyni osiągnęli coś, co uznano – choć można dyskutować, czy słusznie – za ukoronowanie kosmicznego wyścigu .

Co sprawiło, że radziecki program księżycowy zakończył się fiaskiem?

Może brzmieć to jak nieśmieszny żart, ale w przypadku kosmosu Sowieci zachowywali się jak kapitaliści – postawili na kilka rywalizujących, ale i sabotujących swoje działania ośrodków, skupionych wokół takich konstruktorów, jak Michaił Jangiel, Władimir Czełomiej czy Siergiej Korolow.

Amerykanie odwrotnie – zdecydowali się na centralizację, tworząc w lipcu 1958 roku NASA (National Aeronautics and Space Administration, Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej). Jest to centralna agencja, koordynująca wszelkie działania związane z eksploracją kosmosu. Jak pokazuje historia, w tej kwestii amerykańskie podejście okazało się w dłuższej perspektywie skuteczniejsze, zapewniając bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów.

Rosjanie przejęli m.in. Helmuta Gröttrupa, który przez kilka powojennych lat współpracował ze Siergiejem Korolowem. W przypadku Amerykanów kluczowym nabytkiem okazał się Wernher von Braun , który – mimo oskarżeń o zbrodnie – zyskał w Stanach Zjednoczonych bezpieczny azyl, a zarazem miejsce do spektakularnego rozwoju kariery. Odwdzięczył się zaangażowaniem m.in. w budowę rakiety Saturn, dzięki której zrealizowano program Apollo.

Konieczny był nowy sprzęt, zdolny do podniesienia z powierzchni Ziemi dziesiątek ton ładunku. Odpowiedzialny za program księżycowy Siergiej Korolow miał kilka pomysłów – od skazania kosmonautów na ponad tydzień bezruchu w mikroskopijnej kapsule, poprzez bardzo skomplikowaną misję, z tankowaniem rakiety na orbicie paliwem dostarczonym przez inne rakiety, po budowę zupełnie nowej rakiety nośnej.

Rosjanie przeprowadzili w sumie 4 próby rakiety N-1 – dwie w 1969 roku, i po jednej w 1971 i 1972 roku. Nie dość, że względem Amerykanów rozwój wielkiej rakiety nośnej był opóźniony, to wszystkie próby okazały się nieudane. Brak środków uniemożliwił dalsze prace rozwojowe i doprowadzenie konstrukcji do stanu używalności, a amerykańskie lądowanie na Księżycu sprawiło, że nie było się już o co ścigać.