Kaskadowe wymieranie. Zmianami klimatu jest zagrożonych znacznie więcej gatunków niż sądzono

Każdy gatunek w jakiś sposób zależy od innych. Niestety, nie rozumiemy zbyt dobrze tych sieci powiązań. By to zmienić, europejscy i australijscy naukowcy opracowali narzędzie umożliwiające modelowanie wzajemnych powiązań między gatunkami. Model relacji ekologicznych wskazuje, że o wiele więcej gatunków jest zagrożonych zmianami klimatu, niż wcześniej sądzono. Wiele gatunków zdolnych do przetrwania w cieplejszym świecie jest zależnych od innych, którym tych zdolności brak. W związku z tym będziemy mieli do czynienia ze współwymieraniem gatunków.