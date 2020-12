Kamery termowizyjne za blisko 3 miliony złotych. Posłużą do ochrony polskiej granicy

Dziesięć chłodzonych kamer termowizyjnych tureckiej firmy Göz Mobile kupiono we wrześniu tego roku za blisko trzy miliony złotych - poinformował w środę chor. sztab. Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Dodał, że zakup zestawów został sfinansowany z funduszy unijnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Teraz kamery trafiły do dziewięciu placówek BiOSG. Urządzenia posłużą do ochrony granicy naszego kraju. - Zestawy przenośnych kamer mogą być wykorzystywane w służbie na granicy przez cały rok, w każdych warunkach pogodowych, w dzień i w nocy. Uzyskany obraz z tych "elektronicznych oczu" jest bardzo dobrej jakości i daje zasięg obserwacji do kilku kilometrów - wyjaśnia Zakielarz.