Rosja gotowa do produkcji Korsarzy. Koncern czeka na zamówienie

Rosyjska armia już niedługo może wzbogacić się o taktyczne bezzałogowce Korsarz . Maszyny są zbliżone zarówno konstrukcją, jak i osiągami do tureckich Bayraktar TB2. Tamtejsze siły zbrojne testują je od 2015 roku. Dwa lata temu wzięły udział w uroczystej defiladzie zorganizowanej w Moskwie z okazji Dnia Zwycięstwa.

Państwowa korporacja Rostec zgłosiła gotowość do produkcji maszyn. Jak poinformował dyrektor generalny koncernu Siergiej Czemiezow, czeka on wyłącznie na złożenie zamówienia przez ministerstwo obrony Federacji Rosyjskiej.

Bezzałogowce Korsarz gotowe do produkcji

Korsarze powstały w Biurze Konstrukcyjnym "Łucz". Taktyczne bezzałogowce przeznaczone są do rozpoznania terenu, lotów obserwacyjnych i patrolowych, a także bezpośredniego rażenia celów dwoma pociskami kierowanymi laserowo 9M120 Ataka. Posiadają one silnik tłokowy o mocy 50 KM ze śmigłem pchającym zapewniającym prędkość 150 km/h i możliwość lotu nawet do 10 godzin. Zasięg systemu sterowania wynosi maksymalnie 120-150 km.