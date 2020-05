Już za 10 lat w Europie mogą pojawić się komary przenoszące groźne choroby zakaźne

Komary przenoszące groźne choroby zakaźne

Inwazja komarów w Europie

Wyniki badania sugerują, że w latach 1950-2000 świat stawał się co dekadę o 1,5 proc. bardziej przyjazny dla komarów Aedes aegypti. Dalsze prognozy wskazują natomiast, że do 2050 roku tempo tych zmian wzrośnie do 3,2 proc. na dekadę w przypadku scenariusza kontrolowanej emisji gazów cieplarnianych i do 4,4 proc. przy uwzględnieniu bardziej pesymistycznej wizji przyszłości.