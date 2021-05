Jeszcze więcej pasażerów. Pomysł 21-latka to rewolucja w podróżach samolotem

Dwa poziomy siedzeń

Nie chodzi tu jednak o zwykłe, piętrowe ułożenie foteli, bo to wymagałoby przebudowy kabin pasażerskich. Zamiast tego pomysłodawca proponuje zabudowanie kabin tak, by co drugi rząd siedzeń był nieco wyżej. Dzięki temu miejsca siedzące można rozmieścić znacznie gęściej niż obecnie, ale jednocześnie pasażerowie nie tylko nie tracą, ale – zwłaszcza na dolnych siedzeniach - znacząco zyskują na komforcie.