Boeing 707 - żywa legenda lotnictwa. Samolot ma ponad 60 lat i nie wybiera się do muzeum

Boeing 707 to jeden z tych samolotów, który z pewnością zajmie wyjątkowe miejsce na kartach historii amerykańskiego lotnictwa. Był to bowiem pierwszy pasażerski odrzutowiec, który mógł się pochwalić prawdziwym sukcesem komercyjnym. To właśnie on położył fundamenty pod długoletnią dominację koncernu z Chicago na rynku producentów tego typu maszyn.