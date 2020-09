Airbus pokazał nowy samolot. To pierwsza taka maszyna na świecie

Airbus przedstawił trzy koncepcje pierwszego na świecie bezemisyjnego samolotu, który mógłby wejść do służby do 2035 roku. Jak informuje producent, każdy z wariantów przedstawia inne podejście do kwestii lotu bezemisyjnego, podąża inną ścieżką technologiczną i przewiduje odmienną konfigurację aerodynamiczną.