Jest decyzja w sprawie Miecznika. Budujemy razem z Wielką Brytanią

Liczba 140 w nazwie to przybliżona długość proponowanych okrętów, jednak warto pamiętać, że Arrowhead to nazwa handlowa. Okręty według tego projektu zamówiła już Wielka Brytania (pod nazwą Type 31) i Indonezja.

Choć formalnie to zupełnie nowe, dopiero budowane jednostki, z których żadna nie weszła jeszcze do służby, to projekt bazuje na sprawdzonym typie fregaty Iver Huitfeldt – trzy jednostki tego typu zamówiła i eksploatuje duńska marynarka wojenna.