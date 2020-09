Jesień rozpocznie się 22 września. Równonoc jesienna w oczach astronomów

Co to jest równonoc jesienna?

Równonoc jesienna to czas, w którym na jednej z półkuli następuje zrównanie się dnia i nocy, a efektem tego jest nadejście astronomicznej jesieni. Dla półkuli północnej, na której mieszka ok. 90 proc. populacji na świeci, równonoc jesienna będzie miała miejsce już jutro (22 września). Na półkuli południowej z kolei oznacza to nadejście wiosny i cieplej pogody.