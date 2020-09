Indie lecą na Księżyc po raz kolejny. Po Chandrayaan-3 w planach jest też pierwsza misja załogowa

ISRO (Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych) podało kilka szczegółów dotyczących dwóch nadchodzących misji kosmicznych, w które będą zaangażowane Indie. Pierwsza z nich to Chandrayaan-3, czyli trzecia bezzałogowa misja badawcza Indii, która miała odbyć się jeszcze w 2020 roku.

Po twardym lądowaniu Chandrayaan-2 we wrześniu ubiegłego roku ISRO wspomniała o swoich planach rozpoczęcia kolejnej misji na Księżyc do końca 2020 roku. Jednak pandemia koronawirusa spowodowała opóźnienie w uruchomieniu Chandrayaan-3. Chociaż nie każda indyjska misja kosmiczna była tak samo udana, to lądowniki dokonały kilku ważnym odkryć.