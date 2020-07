Japonia stworzy myśliwiec szóstej generacji. Nowoczesny samolot będzie lądował pionowo

Zaawansowane technologicznie maszyny będą posiadały szereg bezcennych dla armii możliwości. Myśliwce będą mogły m.in. synchronizować ataki na samoloty wroga, dzięki czemu zmniejszy się ryzyko zbędnego odpalania wielu rakiet do tego samego celu. Ponadto będą przenosiły uzbrojenie w zamykanych lukach, co w znaczącym stopniu utrudni przeciwnikowi namierzenie go za pomocą radarów.