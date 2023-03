Japonia się zbroi. Nowy okręt podwodny trafia do służby

Włączenie do służby nowoczesnego okrętu podwodnego to kolejny element zbrojenia się Japonii . Jeszcze w ubiegłym roku tamtejszy resort obrony informował o planach rozwijania broni hipersonicznej . Z kolei w lutym 2023 r., władze mówiły o zakupie ok. 500 pocisków manewrujących Tomahawk . Teraz – jak donosi portal NavalNews, Japonia unowocześnia formację sił morskich. Wyjaśniamy, co oferuje jednostka Hakugei.

Hakugei mierzy 84 m długości, 9,1 m szerokości i legitymuje się wypornością na poziomie ponad 3000 ton. W kontekście uzbrojenia – producent zastosował tutaj sześć wyrzutni HU-606 kal. 533,4 mm do torped typu 89 i 18. Amunicja o wadze ok. 270 kg jest w stanie rozpędzić się do prędkości ok. 130 km/h. Wykorzystując aktywne i pasywne tryby naprowadzania, torpedy na głębokości roboczej do 900 m są skuteczne w promieniu od ok. 40 km do 50 km. Jednostka SS 514 posiada też w arsenale pociski przeciwokrętowe Boeing UGM-84 Harpoon.