Japonia podjęła decyzję: woda z elektrowni jądrowej trafi do oceanu

Temat zanieczyszczonej wody z elektrowni atomowej Fukushima Daiichi budzi spory już od zeszłego roku . Japonia długo wstrzymywała się z decyzją, co zrobić ze ściekami, ale największe kontrowersje wzbudzał pomysł pozbycia się ich poprzez wypuszczenie ich do oceanu.

Mimo krytyki tego rozwiązania z wielu stron Japonia ostatecznie zdecydowała, że rozpocznie usuwanie uzdatnionej wody z elektrowni jądrowej do Pacyfiku. Jak zauważa The Guardian, będzie to kolejny cios dla przemysłu rybnego w Fukushimie, który od lat sprzeciwia się temu rozwiązaniu.