Jak zmniejszyć ping? Wysoki ping - jest na to kilka sposobów

Z pingiem spotyka się każdy z nas, ale zazwyczaj to gracze próbują go zmniejszać. Wysokie opóźnienia w grach online często nie muszą zależeć od naszego sprzętu, czasami to problem połączenia. Radzimy co zrobić, aby obniżyć ping.

Wysoki ping? Mogą być tego różne powody

Co to jest ping?

Ping (Packet Internet Groper) to polecenie służące do diagnostyki połączeń pomiędzy hostami. Pozwala użytkownikom zmierzenie liczby zgubionych pakietów danych (packet loss) oraz opóźnień w ich przesyłaniu, co określamy lagami. A więc w rzeczywistości staramy się zwalczyć te dwa ostatnie, ale popularnie mówimy na nie po prostu ping.

Jeśli chodzi o ping, zawsze chcemy aby był jak najmniejszy. Ta liczba oznacza czas, w jakim nasz komputer będzie w stanie przesłać dane z serwerem. Przykładowo ping na poziomie 100 MS oznacza, że opóźnienie będzie wynosić 1/10 sekundy, co jest odczuwalne.

Przy aktualnych możliwościach infrastruktury, dobry ping to około 10-30 MS. Powyżej tego poziomu możemy zacząć się zastanawiać, co jest nie tak. A jeśli zwykle miewamy powyżej 80 MS, to z naszym połączeniem internetowym zdecydowanie jest jakiś problem. W takich warunkach nie pogracie w gry online w sprawiedliwych warunkach.

Wysoka prędkość internetu (jak sprawdzić prędkość internetu?) nie zawsze musi oznaczać, że połączenie będzie działać błyskawicznie. To ping jest kluczowym elementem. Jeden z naszych redaktorów testował internet o prędkości 1000 Mb/s, czy było warto? Niekoniecznie, sprawdźcie sami: Internet 1000 Mb/s. A po co to komu? Testuję gigabitowy w UPC

Jak zmierzyć ping w odpowiedni sposób?

Ping zmierzycie na stronach oferujących tzw. "speedtest". Znajdziecie je wpisując to hasło w wyszukiwarce. Niektóre witryny oferują wybór serwera, z jakim chcemy się połączyć. Jeżeli chcemy testować połączenie z bazą danych jakiejś gry, należy najpierw sprawdzić, w jakim państwie się ona znajduje.

Przykładowo najbliższe serwery Apex Legends znajdziemy w Belgii, a więc musimy wybrać opcję połączenia z serwerem znajdującym się w tym państwie. To mniej więcej pozwoli na określić opóźnienie, czyli ping. Tak jak na poniższym zrzucie ekranu - mój ping wynosi 54 MS, ale niewiele mogę zrobić, bo ogranicza mnie fizyczna odległość z serwerem. Natomiast w przypadku League of Legends, obydwa europejskie serwery znajdują się we Frankfurcie w Niemczech.

Serwery Fortnite, podobnie do League of Legends znajdują się we Frankfurcie, ale także w Londynie i gdzieś w Irlandii.

Wysoki ping - jak go zmniejszyć?

Co wpływa na ping? To może być cały szereg kwestii, ale zawsze warto zacząć od podstaw. Czasami wystarczy zrestartowanie naszego modemu/routera, szczególnie w przypadku urządzeń pobierających sygnał LTE. Po ponownym rozruchu router być może podłączy się do innego BTS, z którym będzie łapać lepszy zasięg, lub będzie do niego podłączonych mniejsza liczba urządzeń.

Ale to może być także problem natury wewnętrznej. Przykładowo, jeżeli korzystacie z sieci Wi-Fi, wasz router może mieć zbyt wiele przeszkód na drodze, aby dostarczyć sygnał odpowiedniej mocy. A problem może stanowić każda ściana stojąca na drodze między urządzeniem nadającym i odbierającym sygnał.

Jeśli nie jesteście w stanie przenieść routera Wi-Fi bliżej swojego urządzenia, należy skorzystać z połączenia przewodowego. Nawet kilkumetrowy kabel Ethernet będzie działać o niebo lepiej, niż bezprzewodowy sygnał rozbijany o kilka ścian. Alternatywnym rozwiązaniem jest także zastosowanie w domu dodatkowych wzmacniaczy sygnału Wi-Fi.

Na wyższy ping może wpływać także pobieranie plików. Jeśli zauważyliście nagły i wysoki wzrost, być może ktoś podłączony do waszej sieci właśnie uruchomił ściąganie. Niewykluczone też, że winny może kryć się na waszym urządzeniu. To np. Windows Update, czy aplikacja typu "sklep z grami", jak Steam, GOG, Origin, czy Epic Games Store. Jeśli nie lubicie takich niespodzianek podczas gry, warto wyłączyć automatyczne aktualizacje.

W przypadku graczy istnieje także WTFast - sztuczna na ping

Twórcy WTFast nazywają swój system parafrazując VPN - GPN, czyli Gamers Private Network. Jak WTFast zmniejsza ping? Korzystając z uczenia maszynowego, system automatycznie wybiera najlepszą ścieżkę ruchu dla połączenia z serwerem gry.

W ten sposób skraca fizyczną trasę sygnału, a w efekcie ping jest mniejszy. Oczywiście to tylko teoria, i niekoniecznie musi dawać zauważalny efekt.