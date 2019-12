WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Jak sprawdzić szybkość internetu? Proste i szybkie sposoby Dziś już niemalże każdy z nas korzysta w domu z internetu. Jeżeli widzimy, że strony albo filmy ładują się znacznie dłużej, a ściąganie plików zajmuje więcej czasu niż zwykle, może to oznaczać, że spadła prędkość łącza. Jak sprawdzić szybkość internetu w prosty sposób? Komfort pracy i zabawy nierzadko zależy od szybkości naszego internetu. Jak sprawdzić szybkość internetu? (WP.PL, Fot: Sebastian Kupski) Wraz z rozwojem sieciowej technologii zwiększa się również szybkość internetu. Jeszcze kilka lat temu bardzo długo czekaliśmy na zbuforowanie całego filmu (i to wcale nie najwyższej jakości), na serwisie YouTube. Dziś coraz częściej spotykamy się z materiałami, które można wyświetlić w rozdzielczości 4K i to w 60 klatkach na sekundę, a rozdzielczość 720 p czy 1080 p to już w zasadzie standard, od którego trudno byłoby się odzwyczaić. Jeżeli jednak ładowanie stron trwa zbyt długo, problemem może być prędkość naszego łącza. Jej spadki wynikają z różnych czynników, ale zawsze, kiedy chcemy mieć pewność, czy internet działa poprawnie, warto wiedzieć, jak sprawdzić szybkość internetu i jakość połączenia. Sprawdzanie szybkości internetu – o czym należy pamiętać? Zanim zaczniemy sprawdzać szybkość naszego internetu, powinniśmy wyłączyć wszelkie aplikacje, które działają w tle i które mogą wpływać na prędkość internetu, łącznie z antywirusem. Wyłączmy również zbędne, niepotrzebne w tym momencie zakładki w przeglądarce, zamknijmy pocztę i - przede wszystkim – niczego nie ściągajmy. Jak zamówić jedzenie z Asystentem Google? Jak sprawdzić szybkość internetu przez stronę www? Jak sprawdzić szybkość internetu? Najłatwiej jest to zrobić poprzez witrynę internetową, a jedną z najbardziej znanych stron internetowych do sprawdzania szybkości internetu jest strona speedtest.pl. Żeby rozpocząć test, wystarczy kliknąć w pole "Start" i poczekać aż test się zakończy i zostaną wyświetlone wyniki. Ponadto ta strona internetowa oferuje dodatkowe testy, np. prędkości dla serwerów globalnych czy opóźnień do serwerów globalnych. Popularne strony do sprawdzania prędkości internetu: SpeedTest.pl

Fast.com

Predkosc.pl jak można sprawdzić szybkość swojego internetu i co oznaczają parametry testu? Po wykonaniu testu szybkości internetu wyświetlają się wyniki w poszczególnych parametrach: ping, pobieranie, wysyłanie. Ping – inaczej czas otrzymania odpowiedzi od serwera po wysłaniu zapytania przez przeglądarkę. Im ping jest niższy, tym opóźnienie jest krótsze.

– inaczej czas otrzymania odpowiedzi od serwera po wysłaniu zapytania przez przeglądarkę. Im ping jest niższy, tym opóźnienie jest krótsze. Pobieranie – pokazuje maksymalną szybkość pobierania danych z internetu i szybkość ładowania stron internetowych.

– parametr ten określa maksymalną szybkość wysyłania danych na serwer (czyli np. wrzucania filmu na YouTube'a). Jeżeli posiadamy łącze asymetryczne, a takie są najczęściej oferowane na naszym rynku, to szybkość wysyłania danych na serwery jest niższa niż szybkość pobierania danych z serwera. Od czego zależy szybkość internetu? Szybkość i ogólna sprawność internetu zależy od wielu czynników, nawet od przeglądarki. Jeżeli korzystamy z internetu bezprzewodowego, np. mobilnego, możemy mieć czasami problemy z zasięgiem czy zakłóceniami wywoływanymi przez pogodę. Domowa sieć Wi-Fi również może działać gorzej, jeżeli w bliskim zasięgu nakłada się z innymi sieciami Wi-Fi. Istotne znaczenie ma również to, jak dużo osób w danym momencie korzysta z sieci. Popularne serwery bywają nierzadko mocno obciążone, szczególnie w godzinach popołudniowych, kiedy ludzie już wrócili z pracy oraz szkoły i postanowili odpocząć przed komputerem. Miejmy na uwadze to, że nie osiągniemy stuprocentowego potencjału naszego internetu, bo wszystko zależy od szeregu czynników zewnętrznych. Ponadto dostawcy, podając nam szybkość internetu, posługują się sformułowaniem np. "do 6 Mb/s", więc tak naprawdę nic nie jest gwarantowane. Jeżeli mimo wszystko internet działa zbyt wolno, warto skontaktować się z dostawcą usługi. Być może w okolicy wydarzyła się awaria lub operator ma problemy z infrastrukturą odpowiedzialną za dostawę usługi.