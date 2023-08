Jak wzmocnili Ośmiornicę? Rosjanie modernizują "beznadziejny" czołg

W dniach 14-20 sierpnia pod Moskwą trwa propagandowe forum Armia-2023. Rosjanie publikują zdjęcia wystawianego sprzętu, wśród których możemy zobaczyć lekki czołg Sprut-SMD (Ośmiornica) w wersji ze wzmocnioną ochroną. Rosjanie ogłosili, że testy lekkiej jednostki zostały zakończone tej wiosny i mają zamiar rozpoczęcia seryjnej produkcji tych maszyn. Biorąc pod uwagę, że pojazd bazuje na podwoziu BMD-4 opartym na aluminiowym korpusie. Spowodowane jest to chęciom obniżenia wagi pojazdu, który w założeniu może być zrzucany na pole walki na spadochronach.

Podstawowa wersja opancerzenia Spruta jest taka sama jak w jego bazowym BMD-4, a więc posiada jedynie pancerz kuloodporny z aluminiowych płyt chroniący przed pociskami z broni automatycznej o kalibrze do 7,62 mm. Ten aluminiowy pancerz został zweryfikowany przez warunki wojenne w Ukrainie, doprowadzając do tego, że rosyjskie BMD były najczęściej niszczonymi pojazdami pancernymi podczas tej wojny.

Wzmocnienie pancerza ma polegać na zamontowaniu dodatkowych ekranów i polimerowych krat. Komentatorzy z ukraińskiego portalu Defence Express spekulują, że może to być adaptacja rzadkiego kompleksu dodatkowej ochrony 675-sb3KDZ, który wcześniej był wykorzystywany w BMP-2 i BMP-3. Wygląda jednak na to, że takie rozwiązanie nie ma szans, by rozwiązać problemy lekkiego czołgu.