Jak rozpoznać psychopatę? Zdradzi go ten ruch

Grupa badaczy specjalizujących się w psychologii z University of New Mexico, pod przewodnictwem profesora Kenta Kiehla, kilka lat temu przeprowadziła pionierskie badanie, w którym wykorzystano sztuczną inteligencję do identyfikacji psychopatów. Choć przeprowadzono je na więźniach, jego wyniki mogą mieć znaczący wpływ na przyszłe badania różnych grup społecznych. Co ciekawe, badacze zauważyli, że ruchy głowy mogą zdradzić psychopatów.