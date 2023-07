Jak rozpoznać psychopatę? Zdradzi go jedna rzecz

Grupa badaczy z University of New Mexico wykorzystała technologię sztucznej inteligencji do identyfikacji osób o cechach psychopatycznych. Skupiła się na więźniach, jednak wyniki mogą być zastosowane do badania różnych grup społecznych. Co ciekawe, naukowcy odkryli, że jednym z charakterystycznych zachowań psychopatów są specyficzne ruchy głowy.