Jak mierzymy wysokość gór? Metody od trójkątów do GPS

Pomiar wysokości gór od wieków fascynował ludzi, ale jak dokładnie udało się zmierzyć, że Mount Everest ma 8 849 metrów nad poziomem morza? Kluczową rolę odgrywa tutaj trygonometria – nauka, która dla wielu wydawała się nieprzydatna poza szkolną ławką . Najbardziej tradycyjna metoda, zwana triangulacją, wymaga ustalenia odległości między dwoma punktami na ziemi oraz kątów między tymi punktami a szczytem góry. Ważnym elementem jest tu również pomiar w odniesieniu do poziomu morza oraz uwzględnienie krzywizny Ziemi.

W przeszłości, aby osiągnąć wymaganą dokładność, używano teodolitu – precyzyjnego instrumentu optycznego do mierzenia kątów w poziomie i pionie . Dzięki znanej odległości i zmierzonym kątom, za pomocą formuł trygonometrycznych, możliwe było wyliczenie wysokości góry.

Mimo to, pierwsze pomiary, takie jak te prowadzone przez brytyjskiego oficera Sir Andrew Scott Waugh podczas Wielkiego Pomiaru Trygonometrycznego, mogły być zakłócone przez zjawiska atmosferyczne , takie jak refrakcja powietrza, wpływające na dokładność wyników.

Obecnie, dzięki rozwojowi technologii, do pomiaru wysokości gór coraz częściej wykorzystuje się GPS. Jest to metoda znacznie dokładniejsza, która pozwala również na uwzględnienie zmian w wysokości gór wynikających z procesów geologicznych, takich jak trzęsienia ziemi. Dzięki GPS możliwe jest precyzyjne określenie wysokości gór, co jest kluczowe nie tylko dla naukowców, ale również dla alpinistów i podróżników.