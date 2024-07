Sky Bridge 721 – to obecnie rekordzista, jeśli chodzi o najdłuższe mosty wiszące na świecie. Obiekt – jak sama nazwa wskazuje – mierzy dokładnie 721 m długości. Aby go zobaczyć, Polacy nie muszą wyjeżdżać daleko za granicę. Sky Bridge 721 znajduje się w Czechach, tuż za polską granicą w regionie Velká Morava.

Polacy chcą zbudować obiekt, który nie tylko będzie najdłuższym na świecie. Zakładana długość dokładnie 1040 m oznacza , że wiszący most będzie jednocześnie pierwszym tego typu, który przekracza długość 1 km. Na razie jednak można mówić tylko o planach i pomysłach. Władze Stronia Śląskiego zajmują się już odpowiednimi formalnościami, które są niezbędne, aby wybudować wspomniany most, zatem budowa konstrukcji jeszcze się nie rozpoczęła.

Według planu konstrukcja nowego mostu na Dolnym Śląsku ma być wykonana ze stalowej siatki. To wytrzymały materiał, który pozwoli na rozciągnięcie konstrukcji na długość ponad 1 km. Nie ma też mowy o zastosowaniu podpór – środek ciężkości obiektu będzie rozkładał się pomiędzy dwoma zboczami, do których będą przymocowane oba końce mostu.

Dodajmy też, że wspomniany czeski most jest najdłuższym, ale wiszącym. Miano najdłuższego mostu w ogóle, a więc opartego na podporach, należy do Wielkiego Mostu Dayang-Kunshan, którego długość to dokładnie 164,8 km. Dla porównania – najdłuższy most w Polsce mieści się w Płocku, gdzie znajduje się mierzący ponad 1,7 km Most Solidarności.