Odkryli podwodną górę. Wraz z nią 20 nowych gatunków

Stworzenie to jest syfonorem, czyli krewnym "długiej nitkowatej rzeczy", będącej najdłuższym stworzeniem, jakie kiedykolwiek widziano. Oprócz tego obserwowano m.in. ośmiornicę Casper, czyli stworzenie, o istnieniu którego wiemy od 2016 r., ale do tej pory nie zostało ono opisane ani formalnie nazwane, ponieważ nie udało się go jeszcze zbadać.